Le Mémorial du camp de Rivesaltes poursuit, malgré le confinement et la fermeture du site au public, sa mission de diffusion du souvenir et de l’histoire de l’exil. Une programmation en ligne a donc été spécialement conçue afin de maintenir le lien entre le Mémorial et ses visiteurs et de proposer des formes réinventées de rencontres. Les contenus, lectures et conférences, diffusés sur le site Internet et les réseaux sociaux du Mémorial, ont été spécifiquement conçus à cet effet selon un principe simple : tous les premiers jeudis du mois à 18h, une nouvelle vidéo est disponible en direct depuis la page Facebook du Mémorial. Suite à leur diffusion, les vidéos sont à retrouver sur YouTube et le site Internet. Vous pouvez d’ores et déjà y retrouver les neuf épisodes déjà parus, dont une lecture de Lydie Salvayre, une conférence de Johanna Barasz.

Prochain rendez-vous : le 3 décembre, lecture de L’art de perdre de et par Alice Zeniter

A voir également, sur la page Facebook et le site du Mémorial, la Rencontre témoin avec Ginette Kolinka et à partir de jeudi prochain, une version en ligne de la première édition du festival des mémoires.