Lumières sur le Quai en 3 mots

Illusions

« Fiction ou réalité ? » C’est le thème de cette 8e édition qui cherchera à mobiliser l’esprit critique du spectateur pour l’aider à démêler le vrai du faux. Pas évident lorsqu’on sait la grande capacité d’entourloupe des images et la crédulité de nos petits cerveaux. Le numérique et son cortège d’illusions seront de la partie, bien entendu. Installations artistiques immersives et interactives, exposition de photos issues d’un concours sur le thème des illusions, séances de réalité virtuelle sont prêtes à brouiller les pistes pour l’occasion.

Sciences

En lien avec l’exposition “Esprit Critique, détrompez-vous” (à voir jusqu’au 6 novembre au Quai des savoirs) et dans l’esprit des lieux qui défendent la culture scientifique , Lumières sur le Quai multiplie les rencontres et les échanges avec des experts : conférences, débats ou ateliers scientifiques interrogeront les images, la fiction au cinéma et en littérature, la magie, la cartographie, ou la robotique…

Lumières

Dès la tombée de la nuit, place à la lumière, spectaculaire, et aux projections sur les allées. En bonus : des petites formes de spectacles dans l’espace public et quelques rendez-vous surprenants au Quai des savoirs et dans la Métropole.

Virginie Peytavi

Du 22 octobre au 6 novembre, Allée Matilda, Toulouse.