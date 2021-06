En version classique, en ligne ou outdoor, les rendez-vous du festival littéraire réuniront une fois encore des artistes multiples autour d’une thématique jamais explorée : la pop culture. On y parlera, entre autres, de science-fiction (avec Alain Damasio), de séries (La Servante écarlate lue par Julie Depardieu), de téléréalité (avec Aurélien Bellanger), de « Salut les copains » (avec Jean-Marie Perrier) et de Maradona. L’occasion aussi de plonger dans une Californie rêvée, berceau de la contre-culture américaine qui inspira Kerouac, Fante, Steinbeck et London. Et puisqu’on ne peut vraiment pas ignorer l’actu, quelques auteurs et autrices (Édouard Louis, Lilian Thuram, Lola Lafon) interrogeront le monde quand 12 Toulousains (Mauvignier, Cherfi, Beaulieu...) raconteront Une année 2020.

Photo : Philippe MatsasOpale