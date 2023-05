Détenteur d’un métier rare, vieux comme l’Humanité, Maxime Leroy élève l’art de la plumasserie à un rang rarement égalé.

Depuis plus de 12 ans, il transforme la plume en luxueuses parures pour des maisons parisiennes de la haute-couture, et depuis 2018 pour le Moulin Rouge, en tant que chef de la Maison Février. Mais rien ne semble l’amuser d’avantage que d’en explorer de nouvelles potentialités plastiques. Cofondateur de la marque de luxe Sacco Baret et fondateur de l’atelier de plumasserie M. Marceau, il libère la plume de son image délicate et l’emmène vers des territoires inattendus.

Pieds de lampe, vélo, moto, casque, poignées de porte… La matière se hérisse, épouse l’univers mécanique et technologique, fusionne avec le métal et le cuir, jouant les contrastes entre caractère organique et nouveaux usages contemporains. Cette première rétrospective nationale offre enfin l’occasion de saisir l’étendue de la technicité, de la créativité et de l’audace de cet artiste surdoué. MR

Du 24 mai au 12 novembre, Musée des arts précieux Paul-Dupuy, Toulouse.

Photo : Maison Février