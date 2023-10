Méga

« Méga est un préfixe d’une unité de mesure internationale, utilisé principalement dans les sciences dures. On est sur une mesure, et donc, une étude de quelque chose. » MégaSuperThéâtre, c’est donc du sérieux. Une incursion rapide sur le site de la jeune compagnie toulousaine suffit pour affirmer qu’avec eux, on n’est pas là pour rigoler. On serait plutôt là pour mesurer. Mais quoi ?

Super

« Super est une unité de mesure très informelle, c’est un fourre-tout hyper subjectif, c’est aussi un mot qui évoque la joie. MégaSuper car nous avons la naïveté et la prétention de croire que ce que nous allons faire sera le casse du siècle et que ça sera incroyable et mieux que tout et que ça va changer le peuple. MégaSuper car nous sommes une génération de cynique et dans cette formule il y a la conscience de l’échec annoncé. » Après la mesure, voici la démesure, dans la phase euphorique comme dans l’épisode dépressif qui lui succède à vive allure. On est donc sur du très contemporain.

Théâtre

Le théâtre, voici donc le sujet d’étude, le chantier de fouilles de cette compagnie enthousiasmante qui ouvre la saison du Théâtre Sorano en invitant, « en toutes prétention et autodérision, les spectatrices et spectateurs à une séance de désenvoûtement de l’idéologie capitaliste dans laquelle nous sommes nés. » Ça s’appelle La Séance et ça promet de démonter les ressorts du spectaculaire. On est partants.

Virginie Peytavi