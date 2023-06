L’entrée a été déplacée, un parcours ludique a été aménagé dans l’église pour raconter l’histoire du lieu, les collections et les travaux, tandis que le calme et la verdure des deux cloîtres offrent une respiration dans la chaleur de l’été. Un café éphémère a été installé dans le petit cloître. Au programme : des visites, des activités familiales, des ateliers et des pauses musicales pour profiter des douces soirées. Malgré les travaux, le musée des Augustins ouvre pour quelques mois une partie de ses espaces. L’entrée est gratuite, c’est cadeau.

Photo : Patrice Nin