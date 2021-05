À Narbonne, le nouveau musée dédié à l’histoire antique de la cité vient d’ouvrir ses portes au public. Au cœur du projet, un bâtiment moderne aux lignes épurées, six siècles d’histoire à découvrir à travers des collections archéologiques prestigieuses, un pôle de recherche de premier plan, mais aussi une philosophie ouverte sur son époque et sur le territoire pour renouer les liens entre la culture romaine et son héritage contemporain. Pensé comme un outil de partage des connaissances accessible à tous, Narbo Via s’impose d’ores et déjà comme un lieu de compréhension de l’Antiquité romaine incontournable de notre région.

Pour célébrer cette ouverture tant attendue, rien de tel que la gratuité totale du musée ainsi que des sites archéologiques d’Amphoralis et de l’Horreum sur l’ensemble du mois de juin.

Photo : CCJ L. Damelet

Découvrez le dossier que Ramdam consacre à Narbo Via dans son numéro de mai-juin :