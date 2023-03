Effervescence. Comme une bousculade, multicolore et argumentée. Elles dansent et chantent.

Elles écrivent des trucs sur leurs bras et vous font lire, elles brandissent des pancartes, elles se manifestent et manifestent, elles revendiquent leurs peurs comme leurs joies. C’est une forme de lutte joyeuse. Elles ne sont pas huit comme dans le film mais neuf, neuf femmes qui se rassemblent et envahissent l’espace public ; elles se cachent même dans les buissons quand il y en a, bref c’est coloré et turbulent. Créée par Sophie Borthwick et Pierre Pilatte, la compagnie gardoise 1 Watt revendique le burlesque, mais aussi l’absurde, même si ça devient surréaliste. Créé en résidence à Alès au Cratère, elles débouleront pour leur première dans les rues de Toulouse, invitées par l’Usine : « Ce sera un rassemblement, une prise de place, une véritable présence, une petite communauté confuse... entre nous et vous. » PL

25 mars, Place des Martyrs, Alès

22 et 23 avril, place de la Légion d’honneur, Toulouse.

Photo : Sileks.