Quand Bach compose le Weichnachtsoratorio en 1734, il a quitté sa place confortable de musicien de cour pour se consacrer, à Leipzig, à sa vocation de musicien d’église.

Les six cantates, destinées à être jouées entre le 25 décembre et l’Épiphanie, traduisent à grand renfort de trompettes et de cymbales toute la ferveur de l’homme et la joie qui anime les chrétiens dans cette période de l’année. Sous la direction de Jordi Savall, spécialiste de musique ancienne et grand admirateur de Bach, le chœur du Capitole accompagne le Concert des nations sur les trois premières cantates, le temps d’un concert qui illuminera un peu la grisaille du mois de décembre.