L’année fut exceptionnelle, pour les raisons que l’on sait... Pour à peu près les mêmes raisons, l’été le sera également, qui voit les saisons théâtrales et musicales se prolonger allègrement jusqu’aux contreforts des vacances. L’Orchestre national du Capitole de Toulouse ne déroge pas à la règle et se paie lui aussi le luxe d’un concert exceptionnel : ce sera la 10 juillet, à la halle aux Grains, Thomas Guggeis sera à la direction et Renaud Capuçon, au violon. Exceptionnel, on vous dit !

Photo : Romain Alcaraz.