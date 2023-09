Bibliothèques, musées et espaces culturels de Toulouse sortent le cuir, les straps et le Synthol pour s’accorder au diapason des cinq matches disputés au Stadium dans le cadre de la coupe du monde de rugby en France.

La médiathèque José-Cabanis expose sous l’autorité de Pierre Gastou des photos rugbystiques du Mazamétain André Cros, dont certaines jamais vues. Cros, ancien compagnon de route de Dieuzaide, photographe du journal Sud-Ouest à Toulouse et Bordeaux, pratiquait tout comme Yan l’art de la lumière et de la photo humaniste, l’espièglerie en plus. Expo événement itou à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, avec une rétro puisée dans les archives de la presse sportive, depuis le fameux journal Rugby imprimé à Toulouse dans les années 1910, jusqu’aux unes de légende du Midol et de l’Équipe. Le musée du Vieux-Toulouse exhume pour sa part les traces de l’arrivée à Toulouse, à la fin du XIXe siècle, de ce sport dont les Toulousains feront une religion. Quant au muséum d’histoire naturelle, il développe un propos inédit autour des blasons des XV nationaux, qui célèbrent tous, à une ou deux exceptions près, un animal ou un végétal totem de chaque nation.

Sébastien Vaissière

Photo : Supporters lourdais dans les tribunes lors de la finale du championnat de France de rugby à XV entre le FC Lourdais et le RC Toulonnais, le 16 juin 1968 au Stadium (Toulouse)

Crédit : André Cros – Mairie de Toulouse, Archives municipales, 53Fi7305

Le rugby à Toulouse - naissance d’une passion, jusqu’au 7 octobre, musée du Vieux-Toulouse / André Cros, photographe de terrains, 5 septembre au 26 novembre, médiathèque José-Cabanis / Rugby à la une !, 5 septembre au 25 novembre, bibliothèque d’Étude et du Patrimoine / Naturellement rugby, 5 septembre au 7 janvier, muséum de Toulouse.