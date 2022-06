Emmené par Michel Brun, le directeur artistique et fondateur de l’Ensemble baroque de Toulouse, le festival Passe ton Bach d’abord revient au printemps sans aucun autre prétexte que le plaisir de se retrouver.

L’Ensemble réalise ainsi un vieux rêve, celui de confronter les grandes œuvres de Bach à la musique traditionnelle africaine (Bach to Africa) dans une rencontre originale où les rythmes se mêlent jusqu’à se confondre. D’autres concerts offrent ce mélange des genres, et Bach croise au fil du week-end la musique électronique et la voix de la musicienne Frederika (en harmonie avec la harpe de Rébecca Féron), le flamenco d’Alberto Garcia et José Sanchez, le jazz du Quatuor Alquimia et même la danse de derviches tourneurs soufis, accompagnés au piano par Joanna Goodale. Ainsi se tisse la modernité de l’œuvre de Jean-Sébastien Bach, en parallèle d’autres interprétations plus classiques (Exaltez Bach !, deux cantates par l’Ensemble baroque, complétées par des concertos pour basson de Vivaldi) ou revisitées (La Cantate des paysans en français par l’ensemble Artifice, ou une transcription pour flûtes à bec par le Consort Brouillamini).

SJ

Photo : Arthur Beaulieu