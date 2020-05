Le centre d’art Le Lait à Albi, rouvre, du 13 au 31 mai en accès limité. L’exposition Persona Everyware sera accessible à compter du 3 juin et uniquement sur réservation, pour des groupes de moins de 10 personnes (exposition prolongée jusqu’au 20 septembre).

Après avoir sondé notre rapport au travail avec Alan Schmalz, Le LAIT continue à explorer les mécanismes qui régissent nos sociétés contemporaines à travers l’un des sujets préférés des artistes : Internet et les réseaux sociaux. Encore faut-il choisir par quel bout attraper ce tentaculaire phénomène ! En abordant le sujet comme on se pencherait sur une scène de théâtre d’un genre inédit, 8 artistes et duos d’artistes s’interrogent sur les limites de l’intime et du collectif, du réel et de la fiction et de la construction identitaire en utilisant la vidéo, l’installation ou le dessin.

Eleni Kamma, The Disguised, aquarelle on paper, 50 X 65 cm, 2018