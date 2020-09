Quand on a passé 40 ans, on a géré assez de crises pour savoir d’une pirouette rester dans la course. Ainsi les concerts de Piano aux Jacobins seront-ils aux rendez-vous en septembre, en comité et en concerts réduits, mais bien là où on les attend : entre légendes inébranlables et jeunesse imprévisible. Côté légendes, l’Américain Stephen Kovacevich, le Serbe Ivo Pogorelich et le Français Pierre-Laurent Aimard répondront à l’appel et interpréteront Bach, Brahms, Schubert, Chopin et Ravel.

Côté jeunesse, le festival promeut une fois encore le talent des petits derniers (et aussi des trentenaires, ce qui n’est pas si vieux) : l’hyperactif pianiste et compositeur de jazz Thomas Enhco aura carte blanche, Jérémie Moreau jouera Mozart, Chopin et Brahms, tandis que le très, très jeune prodige Yoav Levanon (15 ans) se penchera notamment sur la Sonate en si mineur de Liszt, enregistrée il y a presque 30 ans par Ivo Pogorelich.

Liszt comme un fil conducteur tout au long d’un programme somme toute très riche malgré les circonstances, choisi entre autres par Francesco Piemontesi et Jean-Michel Kim, et surtout mis à l’honneur du récital de l’enfant du pays devenu un incontournable, Bertrand Chamayou.

Photo : Frank Loriou