La Maison de la Danse à Uzès lance un festival dédié à la jeunesse et aux familles qui, en trois spectacles (et quelques rendez-vous associés) dévoile un aperçu de l’étendue de la créativité des chorégraphes dans ce domaine.

A commencer par Petit B. une création de Marion Murzac à voir dès 1 an. La scénographie, conçue par la plasticienne Emilie Faïf, transforme la matière textile en surface de contact : un univers organique manipulé par deux danseurs, doux comme un peau-à-peau, que les enfants pourront à leur tour toucher, pousser, tirer, caresser. A l’autre bout spectre chorégraphique, une pièce de haute intensité, Be.girl de Valentine Negata-Ramos. Dans ce spectacle éclairé à la torche, cinq B-girls s’approprient les codes athlétiques de la danse break et transforment la joute chorégraphique en un spectacle tout en tension et en sensualité. Entre les deux, Je suis tous les dieux de Marion Carriau, convoque le monde fantasmagorique des divinités à forme humaine pour sceller l’union de la danse traditionnelle indienne et de l’écriture contemporaine. MR