C’est un évènement d’un nouveau genre qui voit le jour à Colomiers, affichant des ambitions stratégiques, louables, et assez claires pour être résumées en quelques mots : offrir aux plus jeunes un temps d’accès à la culture. Et le faire autour d’une culture plaisir, celle du jeu vidéo, du cinéma d’animation et de la création numérique. Ce nouveau festival de l’image animée déploie, entre autres, projections, tournoi de jeux vidéo, salle d’Arcade, et une masterclass de Mark Burton (pilier du studio Aardmann, créateur de Wallace et Gromit). Un programme volontairement ouvert, ludique et généreux qui compte bien faire de cette enthousiaste manifestation l’un des marqueurs de l’identité culturelle columérine.