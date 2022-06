Après une édition pour le moins singulière en 2021, Rio Loco reprend des couleurs et ses marques en se réappropriant comme il se doit la Prairie des filtres, qui n’attendait que ça pour célébrer l’été.

La manifestation mise tout sur la reprise des concerts debout avec quatre scènes prêtes à accueillir la déferlante portugaise qui s’annonce : l’édition 2022, intitulée « Nova Onda » et labellisée par la « Saison France-Portugal » de l’Institut Français dans le cadre de son focus sur les nouvelles ondes musicales du Portugal et de ses influences, promet de l’éclectique, du lourd et des découvertes. On attend Chico César, Agnes Obel, Lass, Lucie Antunes, Rodrigo Cuevas. Tudo bem ! VP

Photo : Lacosta Studio