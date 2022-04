Se dépensant sans compter depuis 1996 pour la (noble) cause du rock’n’roll, l’association montpelliéraine Tout A Fond (TAF) a ouvert en 1999 une salle de concert à Saint-Jean-de-Védas, baptisée Secret Place.

Aujourd’hui, l’endroit n’a plus de secret que le nom et, largement reconnu, apparaît comme l’un des principaux bastions hexagonaux du rock sous ses formes les plus virulentes (garage, punk, hard-rock, metal, noise, hardcore, psychobilly…). Néanmoins, structure associative oblige, l’équilibre économique reste (très) précaire, surtout en temps de pandémie longue durée…

Début janvier, l’équipe a lancé un appel à l’aide et organisé une conférence de presse en relais pour alerter sur la situation : tout type de soutien est le bienvenu ! En attendant, la Secret Place ne perd pas le rythme, comme en témoigne la programmation mars-avril.

On y relève en particulier la présence de Lulu Van Trapp (12 mars), jeune quatuor parisien – mené par la chahuteuse chanteuse Rebecca – déversant un cocktail hyper énergisant de rock-soul-pop-surf. Pour le reste, signalons notamment The Lord of Altamonts (11 mars), Putan Club (30 mars), Messer Chups (2 avril), The Exploited (19 avril), Happy Drivers + Washington Dead Cats (23 avril) et Flamin’ Groovies (27 avril).

Jérôme Provençal