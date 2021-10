Après avoir dirigé Le Séchoir, Scène conventionnée de La Réunion, Stéphanie Bulteau pilote CIRCa – Pôle national des arts du cirque, basé à Auch (Gers) depuis septembre 2020. Pour Ramdam, elle lève le voile sur la 34e édition de son festival, l’un des plus renommés en Europe dans la sphère du cirque actuel.

Depuis 1988, CIRCa organise un festival, sur 10 jours, pendant les vacances de la Toussaint. À quoi va ressembler l’édition 2021 ?

Le festival représente la partie la plus visible de notre activité et constitue un moment privilégié de rencontre avec le public. Il a pour objectif premier d’offrir un panorama de la création actuelle dans le domaine du cirque contemporain. Sans parler véritablement de thématique, l’édition 2021 – qui réunit 22 spectacles – me semble être traversée par la notion d’humanité. Une partie du festival va se dérouler en extérieur, gratuitement, la nouvelle création de Chloé Moglia (Bleu Tenace) étant notamment présentée, sur le parvis de la cathédrale d’Auch.

Comment vous adaptez-vous à la pandémie de Covid-19 et aux contraintes qu’elle implique ?

Notre saison 20-21 a été presque totalement annulée… En juin et juillet, nous avons mis en place Les Echappées d’été, un programme éclectique de diffusion dans l’espace public sur l’ensemble du département du Gers. Après tant de mois de fermeture, nous avons eu envie d’aller vers nos publics afin de reconstruire le lien entre eux et nous. Prenant en considération le contexte actuel et ses conséquences au niveau social, nous appliquons des tarifs simplifiés et revus à la baisse pour la saison 21-22. Par ailleurs, nous maintenons notre soutien aux compagnies en présentant plusieurs projets artistiques au programme de la saison précédente et annulés en raison de la pandémie.

Quel projet allez-vous conduire à CIRCa ?

Ayant le label Pôle national des arts du cirque, CIRCa œuvre en particulier à la structuration de la filière cirque en Occitanie et apporte un accompagnement très important à la création dans ce secteur. Outre les espaces de représentation, notre bâtiment abrite plusieurs logements, une salle de répétition et un restaurant (également ouvert au public), ce qui permet d’accueillir les artistes en résidence dans d’excellentes conditions. En dehors du festival, principal temps fort de la saison, nous proposons une programmation pluridisciplinaire (théâtre, danse, musique, cirque…) durant l’année et nous menons en parallèle diverses actions d’éducation artistique. Mon projet s’inscrit dans la continuité de celui porté auparavant par Marc Fouilland. Personnellement, je m’intéresse beaucoup à tout le travail réalisé dans l’espace public – un volet que je souhaite développer.

Propos recueillis par Jérôme Provençal

Photo : Ian Grandjean