Développement

Proposer de nouvelles formes, artistiques et décalées, de développement du territoire en synergie étroite avec les habitants : tel est l’un des grands axes directeurs de Derrière le hublot. Créée en 1996 et active sur plus de trente communes du Lot et de l’Aveyron, cette structure majeure pour les arts de la rue en Occitanie bénéficie depuis le 1er janvier 2020 de l’appellation Scène conventionnée d’intérêt national - art en territoire.

Environnement

En 2016, Derrière le hublot a impulsé Fenêtres sur le paysage, un projet évolutif au long cours amené à se déployer sur les chemins de Compostelle. Conduit avec l’Agence des chemins de Compostelle, ce projet très original vise à faire surgir des créations artistiques, éphémères ou pérennes, intimement reliées à l’environnement et au patrimoine.

Etonnement

Les œuvres doivent amener à découvrir les paysages autrement et provoquer l’étonnement. Vont ainsi notamment apparaître des œuvres d’art-refuge destinées à abriter randonneurs, pèlerins ou habitants pour leur offrir une expérience contemplative unique. Baptisée Super-Cayrou et conçue par le collectif Encore Heureux, la première œuvre d’art-refuge se dresse à Gréalou (Lot), sur un site remarquable, avec une vue panoramique sur les causses, les vallées du Lot et du Célé et la chaîne du Massif central. J.P.

Photo : Pieter Dijkstra